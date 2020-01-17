9 инициатив Давоса 2020 для достижения углеродной нейтральности

Впервые в докладе о глобальных рисках Всемирного экономического форума (ВЭФ) все пять основных рисков, с которыми столкнется человечество в 2020 году, связаны с климатом.

Четвёртый год подряд ВЭФ работает над тем, чтобы компенсировать вредные выбросы от проведения мероприятия и делает углеродно-нейтральный подход к организации ежегодной встречи в Давосе своим приоритетом. В 2020 году саммит, который пройдет с 21 по 24 января, посетят более 3000 мировых лидеров и лиц, принимающих решения. Официальный слоган мероприятия - "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир".

Форум в Давосе - элитарное мероприятие, на которое участники прибывают на частных самолетах и автомобилях. Тем не менее, организаторы стремятся выразить обеспокоенность климатическим кризисом. Для этого ВЭФ принял меры по снижению своего воздействия на окружающую среду и в 2018 году получил сертификат ISO 20121 об устойчивом управлении.

В этом году деятельность форума в области устойчивого развития сосредоточится на четырех ключевых направлениях: материалы, продовольствие, транспорт и выбросы. Несмотря на усилия, предпринимаемые организаторами, критики опасаются что форум и его участники больше заботятся о своем имидже, чем о реальных изменениях.

Вот девять вещей, которые Давос 2020 делает для того, чтобы быть углеродно-нейтральным.

1. Устойчивое меню

Меню мероприятия на 90 % состоит из сезонных продуктов и не менее, чем на 50 %, - продуктов растительного происхождения. Один день форума будет посвящен вегетарианской еде.

2. Больше экологичного транспорта

В этом году гибридные автомобили и автобусы для перевозки участников форума составят 88% от всего автопарка. В 2019 году эта цифра составляла 66%. Гости мероприятия смогут воспользоваться бесплатными автобусами-шаттлами, приобрести билеты на общественный транспорт со скидкой. Для поощрения пеших прогулок, каждому участнику предоставят пешеходную карту.

Давос 2020 также сотрудничает с компаниями в авиационной отрасли, чтобы увеличить долю использования экологически чистого авиационного топлива (SAF). Оно может сократить выбросы СО2 до 80%.

3. Сокращение использования одноразового пластика

На форуме 2020 года не будут использоваться пластиковые пакеты и одноразовый пластик для подачи напитков.

4. Ограничение потребления энергии

На форуме используется 100% возобновляемая энергия и лучшие в своем классе системы изоляции и отопления.

5. 25% меньше отходов

Мероприятие нацелено на экономику замкнутого цикла, устранение отходов за счет переработки и повторного использования материалов.

6. Ответственный выбор поставщиков

Организаторам важно, откуда поступают материалы, используемые на форуме. Например, используемая на мероприятии краска производится из водорослей - возобновляемого источника.

7. 100% компенсация выбросов углекислого газа

Все, что не может быть устранено, например, авиаперелеты участников и персонала, будет компенсировано инвестициями в планы по снижению уровня выбросов углерода в атмосферу. В 2019 году организаторы компенсировали 35 тыс. тонн CO2.

8. Поддержка перехода на чистые источники энергии

Переход на экологически чистые источники энергии - ключ к борьбе с климатическим кризисом, однако прогресс в этой области застопорился. Форум стремится поощрять инвестиции, технологии и поиск решений в области энергетики.

9. Принятие мер

Целью ВЭФ является ускорение и расширение деятельности по борьбе с глобальным потеплением путем создания партнерств и объединения глобальной сети бизнес-лидеров для разработки экономически эффективных решений.