Жёлтая вода Рио-де-Жанейро

Жители Рио-де-Жанейро стараются использовать лишь воду, купленную в магазине: из кранов течёт дурно пахнущая жидкость цвета глины. Чтобы хоть как-то улучшить воду, люди фильтруют её через тряпку и отстаивают в баках. Город полнится слухами о том, что водопроводная вода непригодна для потребления, и что скоро государственная компания по водоснабжению Cedae прекратит её подачу.

"Недопустимо, чтобы население испытывало неудобства из-за проблемы с водой, поставляемой Cedae, - заявил губернатор Рио-де-Жанейро Уилсон Витсель. - Я инициировал проверку как качества воды - так и деятельности компании".

В Cedae говорят, что вода стала такой из-за геосмина, безвредного органического соединения, и что она соответствует требованиям министерства здравоохранения.

Confira aqui alguns boatos que desmentimos sobre a qualidade da água oferecida pela @CedaeRJ no Rio de Janeiro:



⚡️ “#Verificamos: Água” de @agencialupahttps://t.co/rQkudiz7mg — Agência Lupa (@agencialupa) January 15, 2020

Чтобы нейтрализовать вкус и запах, обещают использовать порошкообразный активированный уголь, а цвет объясняют состоянием труб.

Тем временем во многих супермаркетах Рио-де-Жанейро запасы воды заканчиваются, да и не все могут покупать её постоянно.

"Дома у меня просто ужасная вода, она плохо пахнет, и её просто невозможно пить", - говорит 52-летний водитель такси Алмир Виченте.

Жители Рио-де-Жанейро жалуются на недомогания после приёма водопроводной воды. Но минздрав страны считает, что слишком рано связывать появление таких симптомов с водой, особенно после курортного сезона. В защитники окружающей среды считают, что причина кроется в загрязнённости рек, отсутствии базовой санитарии и многолетнем неэффективном управления компанией Cedae.Тем временем до открытия всемирно известного карнавала в Рио-де-Жанейро остаётся всего несколько недель.