Известный скалолаз Ален Робер, которого называют Человеком-пауком, поддержал французов, протестующих против реформы пенсионной системы. Мужчина взобрался на небоскреб компании Total, расположенный в парижском пригороде La Défense. Перед восхождением Робер сказал, что после десятилетий активного труда, люди должны иметь средства на обеспечение достойного уровня жизни.

В центре Парижа необычную акцию протеста устроили сотрудники бюро французской судебно-медицинской экспертизы. Они воссоздали место кровавого преступления, разбросав на площади искусственные части человеческих тел. При этом манифестанты были одеты в профессиональные белые костюмы, забрызганные кровью. Таким образом медэксперты попытались напомнить, что их работа гораздо ближе к вооруженной полиции, чем офицеров, находящихся на рабочих местах в офисах и занимающихся бумажной работой.

Спустя несколько дней после извержения вулкана Таал, дым и пепел продолжает подниматься над его кратером. Таал расположен примерно в 100 километрах от столицы Филиппин Манилы. 12 января вулкан выбросил столб пепла на высоту почти в один километр. Как сообщил представитель ООН, в 200 эвакуационных центрах все еще находятся более 38 тысяч человек. Из-за активности вулкана, жителям не менее 14 филиппинских городов, запрещено возвращаться в свои дома.

Миллионы индусов совершают погружение в Ганг. Воды этой реки, считают индуисты, обладают способностью к очищению и снятию грехов. После омовения верующие молятся одному или нескольким божествам и подносят им дары.