Клановая экономика Венгрии

Венгерские оппозиционные силы обвинили премьер-министра Виктора Орбана и его правящую партию Фидес в создании системы клановости. Они утверждают, что в последние годы огромные участки земли, принадлежащие венгерскому государству, распределялись между людьми, приближенными к премьеру и партийной верхушке. Местные фермеры, в частности, животноводы из восточной Венгрии говорят, что этот захват земель подорвал их средства к существованию.

Зигмонд Мавраный, животновод: "Друзья правящей партии Фидес и так называемые фальшивые фермеры, к сожалению, получили земли. А настоящие фермеры, такие как мы, ничего не получили".

По словам бывшего министра сельского хозяйства Дьёрдя Раско, 80% чистого дохода венгерских фермеров генерируется за счет европейских субсидий. Чем больше арендованная или приобретенная площадь, тем большую финансовую поддержку получают региональные олигархи.

Дьёрдь Раско, бывший министр сельского хозяйства Венгрии: "Экономика клановости - это факт в Венгрии. Есть друзья премьер-министра, которые пользуются, я бы сказал, особой благосклонностью и имеют доступ к различным фондам".

Правительство Орбана отвергает подобные обвинения, подчеркивая, что оно пытается помочь венгерским фермерам стать более крупными и сильными, чтобы полноценно конкурировать с коллегами из Западной Европы.

Ханс Фон Дер Брейли, Euronews: "В результате широкомасштабного захвата земель в Венгрии богатые становятся еще богаче, в то время как малые и средние семейные фермерские хозяйства, такие как это, борются за выживание. Появляется новый класс олигархов - люди, приближенные к премьер-министру Орбану".