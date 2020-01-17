Сан-Бартоломе-де-Пинарес: очищение огнём

Здесь все смешалось: дым, огонь, лошади, люди... В горной испанской деревне Сан-Бартоломе-де-Пинарес каждый год накануне праздника святого Антония — покровителя животных — проходит фестиваль Las Luminarias. Всадники (молодые и не очень) проводят лошадей через костер, тем самым совершая ритуал очищения. К святому Антонию обращаются с просьбой оказать покровительство животным на будущий год. На критику ассоциаций по защите прав животных, организаторы отвечают, что всех четвероногих участников проверяют ветеринары. Более того, скакуны не обжигаются потому, что пот пропитывает волос, а гриву заботливые хозяева заплетают так, чтобы до нее не дотянулись языки пламени.