На улицы Страсбурга вышли сотни пожарных. Демонстранты выступили против насилия и агрессии, с которыми они сталкиваются. По словам манифестантов, сотрудники службы регулярно подвергаются не только словесным оскорблениям, но и нападениям. Участники акции требуют, чтобы их сопровождали патрульные полицейские машины всякий раз, когда их вызывают в неблагополучные районы.