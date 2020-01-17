На улицы Страсбурга вышли сотни пожарных. Демонстранты выступили против насилия и агрессии, с которыми они сталкиваются. По словам манифестантов, сотрудники службы регулярно подвергаются не только словесным оскорблениям, но и нападениям. Участники акции требуют, чтобы их сопровождали патрульные полицейские машины всякий раз, когда их вызывают в неблагополучные районы.
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