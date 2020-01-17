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Microsoft сократит углеродный след

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 Кнарик Хачатрян
Microsoft сократит углеродный след
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Компания Microsoft поделилась своими планами по сокращению углеродного следа. Корпорация предполагает к 2030 году достичь отрицательного уровня выброса углерода, а к 2050 полностью устранить последствия выбросов за все время с момента своего основания в 1975 году. Он включает как снижение текущих выбросов, так и устранение продуктов выбросов из атмосферы.

Для реализации этих целей компьютерный гигант планирует в частности к 2025 году использовать лишь возобновляемые источники энергии, принять участие в операциях по посадке и восстановлению лесов, а также инвестировать в развитие технологий по устранению углеродного следа 1 млрд долларов.

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