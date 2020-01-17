"Поль Бокюз стоит поездки!"

В мире высокой кухни это известие произвело эффект разорвавшейся бомбы: легендарный ресторан Поля Бокюза "Оберж дю Пон" в Мон-Доре под французским Лионом впервые за более чем полвека потерял одну из своих трёх мишленовских звёзд.

Le restaurant Paul Bocuse perd sa troisième étoile au Guide Michelinhttps://t.co/0zNHrtrTg5pic.twitter.com/KikZvtWCBh — franceinfo (@franceinfo) January 16, 2020

На большом лионском крытом рынке Les Halles, который носит имя того же Бокюза, легендарный шеф -повар делал закупки для своих знаменитых блюд, пробовал продукты на вкус.

Derniers préparatifs avant la soirée Big Festiv'Halles ! Tous les commerçants vous attendent dès 20h @_LyonBIG pic.twitter.com/mOboZUnmyt — Les Halles de Lyon (@LesHallesdeLyon) January 27, 2015

Решение инспекторов Мишлен здесь многие приняли в штыки:

"Я думаю, что это просто маркетинг: они отобрали звезду, чтобы придать справочнику Мишлен ещё больше значимости, привлечь внимание, а через год они вернут звезду обратно!"

"Эти люди, которые выпускают гид Мишлен, создают такое впечатление, что им больше не нравится кухня прошлого. Но нельзя касаться таких вещей, это символ Франции, руки прочь от Поля Бокюза! Нынешние шеф-повара продолжают его традиции, потому что их нужно сохранить".

_"Это печальная новость, но господин Поль Бокюз всё равно останется легендой, останется императором и папой римским гастрономии, Мастером с большой буквы для всех лионцев".

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JE SUIS PAUL BOCUSE !

La troisième étoile de la maison Paul Bocuse ...c'est monsieur Paul qui brille là-haut !

C'est le guide Michelin qui perd ses étoiles !



Paul Bocuse

Rca-Voir Studio - Alsace Prestige - Corinne Armbruster pic.twitter.com/J8kLI7k3My — AlsacePrestige (@AlsacePrestige) January 17, 2020

Традиционная кухня, которую представляет заведение Бокюза и после ухода из жизни его создателя не соответствует стандартам большинства трёхзвёздочных ресторанов. Для ресторанного критика Франсуа Мэля потеря звезды не удивительна, но и не оправдана:

"Я не удивлен, потому что слухи об этом ходили уже давно. У Поля Бокюза нам подают традиционные блюда, настолько традиционные, что никто в мире их больше не готовит. Три звезды означает, что этот ресторан стоит того, чтобы сюда специально приехать. Я думаю, что для американцев, индийцев, японцев было бы интересно открыть для себя Поля Бокюза: здесь они не найдут ничего из той интернациональной кухни, которую можно сейчас найти повсюду. Так что Поль Бокюз несомненно стоит поездки".

Почитатели кухни Поля Бокюза уверены, что ресторан в Мон-Доре переживёт потерю золотой звезды Мишлена и по-прежнему будет привлекать сюда тех, для кого высокая кухня рифмуется с традицией.