Хафтар заручился поддержкой Греции

Фельдмаршал Халифа Хафтар ищет союзников. За два дня до международной конференции по Ливии в Берлине командующий Ливийской национальной армии и фактический лидер восточной части страны фактически заручился поддержкой Греции. Афины, которые не были приглашены в Берлин, призвали страны ЕС не признавать соглашение между Анкарой и Триполи о разграничении морских зон.

Наша общая европейская позиция признаёт меморандумы, подписанные правительством Сараджа и Турцией, как не имеющие законной силы. Поэтому, как европейская страна, мы ожидаем, что Германия будет выражать и продвигать европейскую позицию на встрече в Берлине. Никос Дендиас министр иностранных дел Греции

Прошлогоднее соглашение между Анкарой и Триполи не признаёт исключительной экономической зоны вокруг греческих островов, находящихся между Турцией и Ливией.

Апостолос Стаикос, Euronews: «Афины подтвердили фельдмаршалу Хафтару, что Греция наложит вето на любое решение ЕС по Ливии, если оно не будет исходить из недействительности турецко-ливийского меморандума».

Никос Дендиас заявил о готовности Греции направить свои силы в Ливию «для поддержания эмбарго на поставки оружия или переброску наемников». К переброске вооружённых сил для поддержания правительства Сараджа ранее приступила Турция.

В воскресной берлинской конференции примет участие президент России Владимир Путин. 13 января на организованной им встрече в Москве Хафтар и Сарадж не смогли найти общего языка.

Пока отношения между ними очень напряжённые. Они даже не хотят в одной комнате находиться, не говоря уже о том, чтобы разговаривать или встречаться друг с другом. Сергей Лавров и.о. министра иностранных дел РФ

Хафтар не подписал в Москве соглашение о перемирии на фоне успешного наступления своей армии на Триполи. Но в пятницу он выразил готовность вновь посетить Москву для ведения переговоров.