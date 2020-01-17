Сергей Лавров призвал к деэскалации в отношениях США и Ирана

Ливийский конфликт, гуманитарный кризис в Сирии, расследование крушения малайзийского "Боинга" в Донбассе. В пятницу и. о. министра иностранных дел Сергей Лавров провел большую пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии.

Одной из главных тем стала ситуация вокруг Ирана. США убили генерала Касема Сулеймани, чтобы дестабилизировать регион, считает министр: "Трагедия с самолетом украинских авиалиний — очень серьезный звонок, сигнал к тому, чтобы все-таки начать заниматься деэскалацией, а не обмениваться постоянными угрозами, полетами авиации боевой. Обострение отношений между Ираном и США, наверное, не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать".

В ходе пресс-конференции Лавров обвинил Варшаву в попытках "переписать историю". По его словам, на предстоящем Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме Польша намерена продвигать свою позицию об общей ответственности СССР и нацистской Германии за начало Второй мировой войны.

"Нам доподлинно известно, что наши польские коллеги пытаются убедить западных участников этой церемонии, а там будут Соединенные Штаты и некоторые западные лидеры, чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне", - заявил Лавров.

Ранее Владимир Путин выступил в защиту пакта Молотова-Риббентропа. Варшава же напомнила о подготовке Советским Союзом и нацистской Германией раздела Польши в 1939 году, а также о десятках тысяч убитых и депортированных поляков уже после оккупации.

Галина Полонская, корреспондент Euronews: "Ключевым дестабилизирующим фактором на международной арене являются агрессивные шаги некоторых западных стран и, в первую очередь, США. На такой ноте открыл Лавров итоговую пресс-конференцию. Проходила она на стыке двух правительств. Но на ход беседы с прессой это никак не повлияло. Ясно стало одно: резкой смены курса российской дипломатии не предвещается".