Япония почтила память жертв землетрясения 1995 года

В японском городе Кобе почтили память жертв одного из самых страшных бедствий в истории страны, получившего название Великого землетрясения Хансин. На рассвете в одном из центральных парков города были зажжены 5 тысяч свечей, выставленных в форме цифр, символизирующих трагическую дату: 17 января. 25 лет назад в этот день семибалльное землетрясение почти до основания разрушило Кобе, столицу префектуры Хиого. Погибли более 6400 человек, сотни тысяч домов лежали в руинах или были повреждены, без крова остались 300 тысяч жителей.

В пятницу в Кобе прошли траурные мероприятия. А в 5:46 - в тот час, когда почва содрогнулась от первых подземных толчков - память погибших почтили минутой молчания. К монументу с именами всех жертв трагедии были возложены цветы. К собравшимся обратился мэр города Кобе Кидзо Хисамото, а для участия в правительственной церемонии, прибыли наследный принц Японии Акисино и его супруга Кико.

В истории Японии землетрясение 1995 года остается вторым по масштабу жертв и разрушений после землетрясения и цунами 2011 года на Фукусиме. После него в Кобе сохранились лишь здания, построенные после 1980-го года по новым антисейсмическим стандартам. Особенно пострадали автомагистрали и железные дороги, построенные ещё в 60-х.

Годовщину трагедии в Кобе чтут и в других городах Японии. Церемония памяти жертв прошла в парке Ёёги в Токио.