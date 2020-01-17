Импичмент в год выборов

Один из тех, кто свидетельствовал на слушаниях в Палате представителей, закончившихся вынесением импичмента Трампу, заявил, что американский президент был "полностью в курсе попыток начать расследование в отношении Байдена-мл.".
Самого заявившего, американца украинского происхождения Парнаса, обвиняют в незаконном финансировании предвыборной кампании Трампа.
Адвокат президента США Джулиани назвал слова Парнаса "жалкими".
Сам Трамп полагает, что вся история с вынесением импичмента есть заговор со стороны его оппонентов.
Дональд Трамп президент США:"Демократы это все подстроили, таким образом они надеются выиграть выборы, но, разумеется, они их проиграют. Собственно, их целью и было выигрыш на грядущем голосовании. В стране у нас все хорошо, не было еще периода, когда бы дела шли так замечательно. И они придумали историю с телефонным разговором. Они думали, что там что-то есть, но и там тоже ничего не оказалось".
У Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате, иная точка зрения. Он уверен, что президенту есть, за что отвечать перед законом.
Слушания в Сенате по импичменту начались чуть больше, чем за 9 месяцев до даты, на которую в США назначены новые президентские выборы.