Импичмент в год выборов

Один из тех, кто свидетельствовал на слушаниях в Палате представителей, закончившихся вынесением импичмента Трампу, заявил, что американский президент был "полностью в курсе попыток начать расследование в отношении Байдена-мл.".

Лев Парнас заявил, что Дональд Трамп был "в курсе, что на украинские власти оказывается давление в связи с Байденом-мл., начиная с мая прошлого года" AP Photo/Mark Lennihan, сopyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Mark Lennihan

Самого заявившего, американца украинского происхождения Парнаса, обвиняют в незаконном финансировании предвыборной кампании Трампа.

Адвокат президента США Джулиани назвал слова Парнаса "жалкими".

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани отвергает все заявления Льва Парнаса, называя их "жалкими" AP Photo, dile, all rights reserved

Сам Трамп полагает, что вся история с вынесением импичмента есть заговор со стороны его оппонентов.

Дональд Трамп президент США:"Демократы это все подстроили, таким образом они надеются выиграть выборы, но, разумеется, они их проиграют. Собственно, их целью и было выигрыш на грядущем голосовании. В стране у нас все хорошо, не было еще периода, когда бы дела шли так замечательно. И они придумали историю с телефонным разговором. Они думали, что там что-то есть, но и там тоже ничего не оказалось".

У демократов ничего не получилось с расследованием Мюллера. Они-то считали, что это будет бомба. А после двух с лишними лет выяснилось, что это пшик. Дональд Трамп президент США

У Чака Шумера, лидера демократического меньшинства в Сенате, иная точка зрения. Он уверен, что президенту есть, за что отвечать перед законом.

Там очень серьезные обвинения, очень, очень серьезные. Трудно вообразить, как еще можно было превысить полномочия, вмешавшись в дела чужой страны, чтобы повлиять на исход голосования в нашей стране. Чак Шумер лидер демократического меньшинства в Сенате США

Слушания в Сенате по импичменту начались чуть больше, чем за 9 месяцев до даты, на которую в США назначены новые президентские выборы.