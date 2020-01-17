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В Бордо бастуют адвокаты

В Бордо бастуют адвокаты. На ступенях апелляционного суда они "спели" о своих переживаниях по поводу намеченной во Франции пенсионной реформы. В знак несогласия они сняли свои мантии и развесили их на заборе. Адвокаты недовольны грядущим увеличением взносов в пенсионный фонд и вероятным закрытием целого ряда небольших адвокатских контор. Своих коллег, в том числе французских судей, они обвиняют в замалчивании проблем.

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