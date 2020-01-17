Албания и С.Македония готовы к переговорам с ЕС

Европейский комиссар по расширению и политике соседства, венгр Оливер Варгейи, заявил в интервью Euronews о готовности Албании и Северной Македонии к началу переговоров о вступлении в Европейский союз. К такому выводу он пришёл после визита в эти страны. По его словам, переговоры могут начаться уже весной этого года.

«Мы должны сделать процесс вступления более предсказуемым. Другими словам: если мы что-то обещаем, мы должны держать слово. Если мы согласны начать переговоры, они должны начаться. И если согласны проводить реформы, то должны их проводить. То есть это относится к обеим сторонам».

В октябре прошлого года начало переговоров было заблокировано несколькими странами ЕС, включая Францию, Данию и Нидерланды. Поэтому Европейской комиссии еще предстоит убедить эти страны изменить своё отношение к Албании и Северной Македонии.

«Мы считаем, что эти две страны готовы начать переговоры о вступлении. Ну нам нужно больше работать со странами-членами ЕС, чтобы убедить их в этом. Поэтому я приехал сюда, чтобы договориться с албанскими властями о том, как нам уговорить эти страны».

Процесс расширения Евросоюза замедлился в последние годы на фоне проблем в мировой экономике, миграционного кризиса и «брексита». Но вступление новых членов при выполнении ими определённых условий по-прежнему находится в повестке дня ЕС.