Huawei отметает упреки в свой адрес

Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций и поставщик комплектующих для сетей связи нового поколения 5 G. Однако правительства западных стран с опасением относятся к китайской корпорации, подозревая последнюю в шпионаже за своими клиентами в Пользу Пекина.

"Намного проще не иметь дел с Huawei. Поэтому, у нас нет бизнеса с этой компанией" - заявил президент США Дональд Трамп.

Соединенные Штаты внесли Huawei в "черный список" из-за угрозы национальной безопасности и запретили правительственным ведомствам использовать оборудование, произведенное компанией. Примеру США последовали Австралия, Япония. Ряд других стран, в частности Великобритания, пока задумываются над этим вопросом.

В интервью Euronews представители руководства Huawei отмели упреки в свой адрес.

Деймон Эмблинг, Еuronews: "Вы говорите, что Huawei никогда не шпионил, никогда не будет шпионить, и что его никогда не просили шпионить?"

Жэнь Чжэнфэй, президент Huawei: "Да, конечно. Если бы мы были замешаны в каких-либо проблемах, связанных с безопасностью, США использовали бы это в качестве доказательств, чтобы убедить в этом Европу. Но история доказала: мы не делали того, в чем нас обвиняли. У нас не было для этого никаких оснований".

Съемочная группа Euronews побывала Шэньчжэне, где разрабатываются технологии 5G для массового применения. В специальном выставочном зале нам показали роботов, передатчики, гаджеты. Представители компании утверждают, что их технологии не имеют функции наблюдения и, что западные страны, скорее должны скептически относится к провайдерам, использующим оборудование Huawei.

Эдвард Чжоу, вице-президент Global Affairs: "Мы не управляем сетью, что означает, что мы не владеем данными. Мы предоставляем технологии, предлагаем решения для наших клиентов. Так что данными владеют операторы. И это они должны следовать букве закона".

В недавнем отчете Евросоюз указал на риск для инфраструктуры 5G, исходящий от стран, не являющихся членами сообщества, либо игроков, пользующихся поддержкой государства. Напрямую корпорация Huawei упомянута не была.

Для продвижения на европейском рынке компания пригласила на работу бывших сотрудников по вопросам кибербезопасности из государств ЕС.

Мика Лауде, вице-президент Huawei по вопросам кибербезопасности и конфиденциальности: "Они уж слишком сильно переживают. Причина в том, что они свалили все в одну кучу. В одиночку никто не может построить сеть 5G. Необходимо глобальное сотрудничество".

По словам президента Huawei, обвинения, звучащие в адрес компании, не влияют на ее деятельность.

Жэнь Чжэнфэй, президент Huawei: "На самом деле, лоббирование стольких политиков по всему миру оказало положительное влияние на Huawei. Нападение столь мощного государства на Huawei, клиенты во многих странах восприняли как признак силы нашей компании. Финансовых рисков не будет. На деле наш рост окажется неплохим. Некоторые клиенты решили не покупать продукцию Huawei, это понятно. Но есть также много клиентов, которые продолжают покупать наши товары".

Компания Huawei опередила Samsung по продажам смартфонов в минувшем году и планирует в дальнейшем удерживать годичный рост в рамках 50% и более.