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США

Сенат США приступил к рассмотрению дела Дональда Трампа

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 Мария Горковская
Сенат США приступил к рассмотрению дела Дональда Трампа
Авторское право
AFP
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Сенаторы изучают дело Трампа

Сенат США приступил к рассмотрению дела Дональда Трампа. Официальная процедура импичмента стартовала с напоминания о предъявленных президенту обвинениях - в злоупотреблении властью и препятствовании правосудию в связи с нашумевшим "Украинагейтом".

Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами. Судебные разбирательства в Сенате начнутся 21 января.

Тем временем, Главное контрольное управление США уже пришло к выводу, что Белый дом нарушил закон, временно приостановив в 2019 году предоставление Киеву военной помощи. Демократы усмотрели за этим шагом попытку надавить на украинские власти, чтобы те провели расследование в отношении возможно главного соперника Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байдена и его сына.

МВД Украины возбудило уголовное дело - но в связи с незаконной слежкой за бывшим послом США Мари Йованович, чью отставку в апреле прошлого года связывают как раз с ее попытками помешать расследованию.

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