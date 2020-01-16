Второй этап импичмента Трампа: обвинение передано в Сенат

Члены Палаты представителей Конгресса США передали обвинительное заключение в отношении президента Трампа в верхнюю палату законодательного органа.

Это - новый шаг в рамках процедуры, завершающей уже объявленный американскому лидеру импичмент.

Теперь эти обвинения должны быть подтверждены или опровергнуты в ходе судебного процесса, на котором в роли присяжных выступят сенаторы, а вести судебные заседания будет председатель Верховного суда США.

Трамп обвиняется в злоупотребление властными полномочиями и в препятствовании расследованию Конгресса.

После подписания обвинений и перед передачей их в верхнюю палату спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила следующее: "Еще раз подчеркну, что этот президент будет отвечать по закону , выше которого в нашей стране не может быть никто, как и никто, занимающий этот пост, не имеет права играть со статьей 2, считая, что ему все позволено".

Нэнси Пелоси с видимым удовольствием подписывает обвинительное заключение против Дональда Трампа AP Photo/Susan Walsh Susan Walsh

Официально расследование возможных злоупотреблений Трампа, которое может привести к его отрешению от должности, началось в конце октября.

Собранные в результате слушаний в 6 комитетах Палаты представителя доказательства были утверждены юридическим комитетом нижней палаты, после чего законодатели проголосовали за них на пленарном заседании.

В четверг в Сенате будет открыт второй этап импичмента.

Настроение палаты, в котором у республиканцев большинство, выразил ее спикер Митч Макконнелл, он же представляет в верхней палате ее республиканское большинство: "Совсем не президент виноват в том, что мы дошли до этого. И вообще не слишком важны нюансы нашей поддержки стран Восточной Европы. Происходящее - не что иное, как жестокая партийная баталия.

Митч Макконнелл убежден, что оппонентами Трампа двигали лишь партийные интересы AP Photo/Matt Rourke Matt Rourke

Как отмечают наблюдатели, при нынешнем составе Сената, в котором у республиканцев 53 места из 100, вероятность голосования в пользу импичмента, когда требуется 2/3 голосов, то есть 67, поданных "за", фактически равна нулю.