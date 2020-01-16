"Тропическая зима" в Москве

"Зима раскрыла снежные объятья", а в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" царит тропическое лето. Здесь, вот уже в 11-й раз проходит крупнейший в России фестиваль орхидей, хищных растений, кактусов и суккулентов "Тропическая зима". В Пальмовой оранжерее представлены уникальные орхидеи самых неожиданных форм и размеров, а также тысячи других экзотических растений.

Алексей Ретеюм, директор Ботанического сада: "Мы используем историческое пространство нашей тропической оранжереи, она официально называется "Пальмовая оранжерея", для того, чтобы создать здесь такую зимнюю феерию. Понятно, что на улице снег, мороз, и хочется, чтобы люди попали в лето хотя бы на несколько мгновений".

Многие орхидеи источают невероятные ароматы - шоколада, ванили, корицы, но есть и такие, что пахнут сыром с плесенью, нафталином и пылью. Звезда оранжереи - легендарная Черная орхидея Фредкларкеара, одна из самых дорогих в мире, которую не найти в дикой природе. Именно это растение вдохновило известного модельера Тома Форда на создание парфюмерной воды с одноименным названием.

В Пальмовой оранжерее также можно познакомиться с "Садом хищных растений" с водопадом и уникальным микроклиматом и одной из самых богатых в России коллекций кактусов, алоэ, агавы и живых камней. Фестиваль "Тропическая зима" продлится в Ботаническом саду МГУ до апреля.