Реакция россиян на 15 января

Неоднозначную реакцию в российском обществе вызвали последние политические события в стране. Одни рассчитывают на большую социальную направленность нового правительства, другие видят в предложениях президента по внесению изменений в конституцию какой-то подвох.

"Конечно, это неожиданно, но в тоже время это уже наверное давно надо было сделать".

Вопрос: "Почему?"

"Ну, потому что мы не очень довольны многим. Тем же здравоохранением, тем же ЖКХ и другим. Хотелось бы, чтобы больше было для людей!", - говорит эта женщина.

"Я считаю, что это все сделано для электората, чтобы мы потом пошли за президента голосовать. За того же самого".

Вопрос: "За Путина?"

"Конечно, за Путина. Просто народ требовал каких-то изменений, вот ему проще правительство заменить, хотя по сути ничего не изменится совершенно", - считает эта женщина.

"Заранее понимаю, что это сделано только для того, чтобы удержаться и быть у власти. Так же как у них была смена до этого с Медведевым, т.е. премьер-президент-премьер, то теперь такая же аналогичная история только в другой подаче", - говорит этот мужчина.