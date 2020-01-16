Мишустин утверждён в должности премьера

Госдума РФ одобрила кандидатуру премьера, а президент Владимир Путин затем подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.

Бывший глава правительства Дмитрий Медведев утверждён в должности заместителя председателя Совета безопасности, учрежденной накануне президентом страны.

Михаил Мишустин заявил: "Хочу ещё раз поблагодарить президента Российской Федерации за доверие, вас — за поддержку, за то, что сегодня мы очень серьёзно, детально обсудили все те направления, которые вас волнуют. Я обещаю, даю здесь слово, что мы будем держать связь с Думой, с фракциями, с комитетами, для того, чтобы сверять наш курс и определять то, что мы делаем".

Мишустин пообещал, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни, а курс нового правительства — в апреле.

Лидер фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов говорит: "Я считаю, что он открыт, он готов к диалогу, готов к конструктивной работе, думаю, что его кандидатура неслучайно была определена и предложена лидером президентом".

Владимир Путин на заседании специальной рабочей группы предложил пакетом, а не по отдельности вынести на общенародное голосование поправки в Конституцию.

Из передаёт корреспондент euronews Галина Полонская: "Группа по подготовке поправок приступит к работе уже завтра. Учитывая то, какими темпами послание Владимира Путина претворяется в жизнь, можно предположить, что уже очень скоро россиянам придётся решать, готовы ли они согласиться с новой формулой власти".