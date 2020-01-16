Сбитый самолёт: "Иран должен выплатить компенсации"

"Иран должен признать полную ответственность за сбитый самолёт и выплатить компенсацию семьям жертв", - с таким заявлением выступили в Лондоне представители Афганистана, Великобритании, Канады, Украины и Швеции - пяти стран, чьи граждане погибли в самолёте, сбитом иранской ракетой.

По итогам встречи в британской столице они создали специальную группу, которая будет доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования и оказывать им необходимую помощь.

"Мы здесь для того, чтобы последовательно добиваться подотчетности, прозрачности и справедливости для жертв - украинцев, шведов, афганцев, британцев, канадцев, а также иранцев. Должно быть проведено прозрачное, полное и независимое международное расследование", - сказал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филип Шампань.

Участники встречи отметили как позитивный знак готовность к сотрудничеству, проявленную Ираном до настоящего момента и признание им своей ответственности. Они также выразили надежду на то, что компенсации семьям жертв буду выплачены в соответствии с международным законодательством в срок, что все обстоятельства трагедии будут выяснены, а виновные понесут наказание.