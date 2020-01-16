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Россия

Государственная дума рассматривает кандидатуру Мишустина

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 Юрий Смирнов
Государственная дума рассматривает кандидатуру Мишустина
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cctv
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В Государственной Думе проходят консультации кандидата на должность Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с депутатскими фракциями. Глава Федеральной налоговой службы был предложен на вторую по значению государственную должность президентом Владимиром Путиным накануне вечером. В 14 ч. по московскому времени Мишустин выступит на пленарном заседании нижней палаты Федерального Собрания. О поддержке его кандидатуры заявили фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Утверждение кандидатуры нового премьер-министра проходит на фоне подготовки к анонсированной президентом России конституционной реформе, предполагающей изменение порядка назначения правительства. Предложенные поправки в конституцию изменят распределение полномочий на федеральном уровне впервые с 1993 г. Они будут вынесены на всенародное голосование.

Переход к новой системе формирования исполнительной власти начался с отставки правительства Дмитрия Медведева. Экс-президент РФ и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев занимал должность председателя правительства с мая 2012 г. После ухода с премьерского поста он займёт должность заместителя председателя Совета Безопасности при президенте, где будет отвечать за вопросы безопасности и обороноспособности.

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