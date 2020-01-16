Индийские кондитеры идут на рекорд. Мастера изготовили ванильный торт длиной приблизительно в 6,5 километров. Над гигантским угощением трудились 1500 пекарей и шеф-поваров. На торт ушли 12 тонн сахара и муки. В комитете Книги рекордов Гиннеса еще должны подтвердить заявленные изготовителями параметры. Если это произойдет, будет побит предыдущий рекорд китайских пекарей. В 2018 году они испекли фруктовый пирог длиной 3,2 километра.