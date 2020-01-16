Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Караван из сотен мигрантов направился из города Сан-Педро-Сула на севере Гондураса в США. Позже он пересек границу Гватемалы. Первая группа состоявшая примерно из 400 человек прибыла в город Коринто, расположенный на границе между Гондурасом и Гватемалой. Полиция Гватемалы отказалась пропускать прибывших через границу, требуя необходимые документы. Чтобы остановить мигрантов, силовики использовали слезоточивый газ. Однако каравану удалось прорваться через границу после того, как в Коринту подтянулись шедшие позади группы.

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.