Караван из сотен мигрантов направился из города Сан-Педро-Сула на севере Гондураса в США. Позже он пересек границу Гватемалы. Первая группа состоявшая примерно из 400 человек прибыла в город Коринто, расположенный на границе между Гондурасом и Гватемалой. Полиция Гватемалы отказалась пропускать прибывших через границу, требуя необходимые документы. Чтобы остановить мигрантов, силовики использовали слезоточивый газ. Однако каравану удалось прорваться через границу после того, как в Коринту подтянулись шедшие позади группы.
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