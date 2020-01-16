Более 100 мигрантов, которые пытались попасть из Гондураса в США, вернулись в родную страну. Этим людям удалось добраться лишь до Гватемалы власти которой и отправили беженцев домой, поскольку те не предъявили требуемых документов. Ранее сообщалось, что в Соединенные Штаты в поисках лучшей жизни направились сотни мигрантов из Гондураса.
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