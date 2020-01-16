На востоке Австралии пошел долгожданный дождь. Власти надеются на улучшение ситуации с лесными пожарами, которые не прекращаются с осени прошлого года. Жертвами огненной стихии стали 28 человек и около миллиарда особей животных. Уничтожены более 2000 домов и 10 миллионов гектаров лесов. Пожары вспыхнули из-за беспрецедентно затянувшейся засухи, которую климатологи связывают с глобальным потеплением.
Другие No Comment
Мигрантов из Гондураса вернули домой
В Индии испекли торт длиной в несколько километров
Караван мигрантов из Гондураса идет в США
Перформанс от судмедэкспертов
В Берлине протестуют фермеры
Активность вулкана Тааль не прекращается
Полицейская академия в Каире
Путин и Буш: танцуют все!
Ураган на юго-востоке США
"Неделя гнева": акции протеста в Ливане
Снежный шторм в Исландии
Перуанские чиновники убирают мусор на озере Титикака
Извержение вулкана Таал
Фестиваль «Неделя тату» проходит в Бразилии