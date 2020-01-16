На востоке Австралии пошел долгожданный дождь. Власти надеются на улучшение ситуации с лесными пожарами, которые не прекращаются с осени прошлого года. Жертвами огненной стихии стали 28 человек и около миллиарда особей животных. Уничтожены более 2000 домов и 10 миллионов гектаров лесов. Пожары вспыхнули из-за беспрецедентно затянувшейся засухи, которую климатологи связывают с глобальным потеплением.