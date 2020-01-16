Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

На востоке Австралии пошел долгожданный дождь. Власти надеются на улучшение ситуации с лесными пожарами, которые не прекращаются с осени прошлого года. Жертвами огненной стихии стали 28 человек и около миллиарда особей животных. Уничтожены более 2000 домов и 10 миллионов гектаров лесов. Пожары вспыхнули из-за беспрецедентно затянувшейся засухи, которую климатологи связывают с глобальным потеплением.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.