Связь 5G: опасения метеорологов

Метеорологи высказывают опасение, что внедрение мобильной связи пятого поколения может негативно сказаться на исследованиях атмосферы и тем самым на точности прогнозов погоды.

Речь идёт о помехах, которые 5G-сети могут создать для микроволновых радиометров, получающих данные о влажности воздуха. Это произойдёт в случае, если связь пятого поколения будет работать в частотном диапазоне близком к тому, который используют метеорологические спутники. Для радиолокационного анализа влаги в атмосфере, позволяющего предсказывать выпадение осадков, используется диапазон близкий к 24 GHz.

«На частоте 24GHz излучение водяного пара довольно слабое, его можно уловить только очень чувствительными приборами, – рассказывает венгерский метеоролог Беа Сабо. – Мы не можем попросит молекулу воды резонировать на другой частоте, тогда как для мобильной связи 5G годятся и другие диапазоны. Но они считают, что могут решать за других».

Впрочем, компания «Хуавэй», один из крупнейших разработчиков оборудования для мобильной связи пятого поколения, заявила венгерскому бюро Euronews, что в Венгрии для 5G разрешена частота в 26 GHz. А по данным венгерского агентства по вопросам связи и СМИ, другие выделенные частоты находятся еще дальше от частоты, используемой метеорологами.

Единого стандарта 5G в мире пока еще нет. Самым перспективным считается диапазон 3,4-3,8 ГГц.