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Исландия

Три лавины обрушились на исландские деревни

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 Мария Горковская
Три лавины обрушились на исландские деревни
Авторское право
AP Photo/Felipe Dana
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Сразу три лавины сошли на два поселения на северо-западе Исландии. Из-за метели и плохой видимости многие региональные дороги оказались перекрыты, и на помощь местным жителям спасателям пришлось добираться на суднах береговой охраны.

Две лавины накрыли деревню Флатейри, в которой проживают 200 человек. Здесь под завалами снега оказался жилой дом. Спасателям понадобилось полчаса, чтобы вызволить из ловушки девушку-подростка.

Еще одна лавина обрушилась на другую небольшую деревушку Сюдюрейри.

В обоих случаях основной удар снежной массы пришелся на специальные защитные щиты. В результате лавины изменили траекторию и обрушились в океан, потопив несколько лодок у причалов.

25 лет назад схожая трагедия унесла здесь жизни 36 человек.

Прогнозы метеорологов неутешительны. Риск схода новых лавин по-прежнему высок.

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