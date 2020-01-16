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Самое жаркое десятилетие

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 Елена Караева
Самое жаркое десятилетие
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Нынешняя декада войдет в историю как самая жаркая за все время наблюдений на планете.

Несколько научно-исследовательских организаций, в их числе американское НАСА и Метеослужба Соединенного Королевства сделали практически одинаковые выводы из имеющихся у них массивов данных. Второе обстоятельство, на которое указывают специалисты - изменения климата носят практически 100%-й антропогенный характер.

Об этом - сотрудник NASA Гэвин Шмидт: "Если мы выведем за скобки выброс парниковых газов и вырубку лесов, а обратим внимание на вулканическую активность, на циклы солнечной активности и на связанные с ними колебания достигающей Земли солнечной радиации на протяжении длительного времени, построив лишь на основе этих цифр математическую модель, мы увидим, что результаты будут сильно разнится".

Известно, что в прошедшем 2019-м среднегодовая температура превышала на одну целую одну десятую градуса показатели доиндустриального периода.

Прошлым летом синоптики зафиксировали две волны очень знойной погоды, когда во Франции июньские показатели термометра достигали 46 градусов по Цельсию. Схожая картина наблюдалась также и севернее на континенте - в Германии, Нидерландах и Бельгии.

Нынешние лесные пожары в Австрадии, по мнению экспертов, во многом обусловлены климатическими изменениями.

Синоптики предупреждают, что если не принять срочных мер, следующая декада будет еще жарче.

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