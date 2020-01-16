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Президентом Греции может стать женщина

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 Ирина Александрова
Президентом Греции может стать женщина
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Станет ли Екатерини Сакелларопулу первой в Греции женщиной-президентом? Двадцать второго января парламент этой страны проведет первый тур голосования по кандидатуре председателя Государственного совета - Верховного административного суда, которую предложил премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Демократия, Греция, прогресс... Все эти слова в греческом языке женского рода", - отметил глава кабинета во время телеобращения. "Пришло время, чтобы во главе государства стала женщина-президент."

В Греции президента избирают члены парламента в ходе открытого голосования. Должность эта, по большей части, церемониальная, основная власть принадлежит премьеру. С 1986 года президент лишен полномочий отправлять в отставку главу правительства, налагать вето на законы, принятые парламентом, ограничено его право роспуска законодательного органа.

Лидер греческой главной оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил Алексис Ципрас заявил, что его партия поддержит кандидатуру Сакелларопулу.

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