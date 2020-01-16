Германия закроет все угольные ТЭС до 2038 г.

Немецкие борцы с парниковыми газами празднуют промежуточную победу. После дебатов, которые продолжались около года, специальная правительственная комиссия одобрила план закрытия всех угольных электростанций до 2038 г. Для их работников, а также для федеральных земель, зависящих от угольной энергетики, предусмотрены многомиллиардные субсидии.

Эти меры необходимы для того, чтобы Германия смогла выполнить взятые на себя международные обязательства по выбросам парниковых газов.

Переговоры были трудными и долгими. На мой взгляд, слишком долго. Но результат – хороший. Мы первая страна, отказывающаяся от ядерной и угольной энергетики в обязательном порядке. И таким образом посылаем важный сигнал всему миру. Свенья Шульце Министр экологии, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов

В настоящее время Германия, в которой нет атомных электростанций, получает энергию главным образом на тепловых электростанциях, на почти 60 процентов которых в качестве топлива используется уголь.

Радикальные зелёные, в частности защитники Гамбахского леса под Кёльном, добивались более раннего закрытия угольных электростанций. Правительство вновь вернётся к обсуждению этой темы в 2026 и 2029 гг, чтобы рассмотреть возможность закрытия станций на три года раньше.