Комиссар Феррейра: "Бюджет ЕС должен 'позеленеть'!"

_ЕС берет курс на реализацию "Зеленой сделки" - проекта, обещающего добиться углеродной нейтральности в евродоме к 2050 году. Реализация сделки невозможна без реформирования всех отраслей экономики. Как связанные с ископаемым топливом регионы переживут перестройку? Какая роль отведена недавно представленному европейцам Фонду справедливого перехода? Euronews поговорил об этом с комиссаром ЕС по политике сплочения и реформам Элизой Феррейрой._

Euronews: "Госпожа комиссар, обществу представлен Фонд справедливого перехода. Насколько важен этот инструмент в общей картине европейского "зеленого курса" на углеродный нейтралитет?"

Элиза Феррейра: "На мой взгляд, это очень важный инструмент, потому что "зеленый курс" означает масштабные перемены для целого ряд областей и регионов. Прежде всего для тех мест, которые напрямую связаны с угледобычей, где действуют углеродоемкие производства.

Нам нужен инструмент, который помог бы этим регионам осуществить переход к "зеленой экономике" без масштабных социально-экономических потерь. Уточню: Фонд справедливого перехода и Механизм справедливого перехода не являются финансовым инструментом сделки, они лишь его часть".

Euronews: " В чем новизна Фонда справедливого перехода? Он ориентирован исключительно на углеродозависимые регионы?"

Элиза Феррейра: "Да, на угледобывающие регионы и регионы, где важную роль играют производства с большим объемом выбросов, будь то двуокись углерода или другие газы. Как видите, речь идет о региональном подходе - с тем, чтобы минимизировать в конкретных местах последствия преобразований".

Euronews: "Давайте поговорим о конкретных точках на карте. У нас есть Польша - страна с сильной зависимостью от угольной промышленности, и есть Германия, также зависимая от угля. Но ведь это совершенно разные профили, если рассматривать общую картину их экономического развития!"

Элиза Феррейра: "Совершенно верно! Мы не собираемся исключать из периметра наших программ ни одного члена, ни одного региона. Разумеется, не все получают одинаковую поддержку: в региональной политике учитывается такой элемент, как "относительное процветание". Этот критерий означает, что богатая стабильная страна с устойчивым развитием в большей степени справится с переходным периодом сама, чем государство более слабое, обремененное экономическими проблемами. Вот что мы имеем в виду под термином относительное процветание. Этот параметр учитывается в расчетах объема помощи, которая будет выделять разным странам. Повторюсь, ни одно государство из программы не исключено, но, разумеется, более бедные члены получат большие пакеты для осуществления перехода к "зеленой экономике".

Euronews: "Будут ли механизмы поддержки действовать одновременно?"

Элиза Феррейра: "Фонд справедливого перехода дополняет палитру источников помощи, это новый финансовый инструмент для решения новых задач. Тем не менее, он увязан с получаемыми страной другими видами субсидий - будь то пакет от Фонда политики сплочения, будь то помощь Европейского социального фонда. Активизировать механизм Фонда справедливого перехода страны ЕС смогут в диалоге с Еврокомиссией, согласовав перечень регионов, которых коснутся преобразования.

Как только регион утвержден, государство при поддержке местных властей должно составить четкий план действий на переходный период. Дорожная карта позволит задействовать финансовые инструменты, разработанные для таких ситуаций. Речь идет о начальном, подъемном капитале Фонда справедливого перехода для реализации конкретных проектов".

Euronews: "В угольной промышленности поддержку получат сотни тысяч человек: им помогут остаться на плаву, получить другую специальность, к примеру, после сокращений, закрытия производств. Часть общества, таким образом, рассчитывает на помощь.... А как быть с остальными гражданами? Они, возможно, обеспокоены влиянием нового инструмента финансирования на их жизни?"

Элиза Феррейра: "Новое финансирование прицельно рассчитано на решение проблем переходного периода".

Euronews: "Но изменения на этом фронте коснутся граждан из других регионов? У них изменятся статьи расходов?"

Элиза Феррейра: "Ни одно государство-член не может полностью потратить свой пакет субсидий из регионального или социального фондов ЕС только на задачи, связанные с переходным периодом. Мы установили предел - это 20% пакета".

Euronews: "А для нужен лимит?"

Элиза Феррейра: "Без него велик риск забыть, что в стране есть и другие проблемы, помимо проблем переходного периода. Лимит нужен, чтобы избежать концентрации внимания только на затронутых преобразованиями регионах. Да, у них есть сложности, но они есть и в других местах. Есть труднодоступные регионы, регионы с низкими доходами. Страны должны выполнить там свои обязательства. Поэтому на переход к "зеленой экономике" они могут потратить не более 20% из каждого пакета европейских субсидий".

Euronews: "Какие еще приоритеты определяет Европейская политика сплочения, помимо задач по борьбе с изменением климата?"

Элиза Феррейра: "Задачи политики сплочения давно определены. Мы занимаемся проблемными регионами: теми, которые расположены на периферии, которые страдают от оттока людей, где стареет население. Одновременно у нас есть сложности и в городах, в отдельных городских кварталах. Так что проблем хватает. Но если мы серьезно относимся к "Зеленой сделке" ( а мы к ней относимся очень и очень серьезно), если хотим ее реализации в ЕС, то должны пересмотреть весь бюджет, все его статьи. Мы должны опираться на "зеленую" философию. Политика сплочения, реализуя поддержку регионов, обязана учитывать интересы окружающей среды. Неверно говорить о старой и новой политике, нет, Европейская политика сплочения должна стать более "зеленой", высокотехнологичной - в пределах возможного. Она должна стать современнее".