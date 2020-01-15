"Просто некорректное явление" - что ждать от внесения поправок в конституцию?

Поправки в конституцию, предложенные Владимиром Путиным, закрепят его роль как политика, облеченного максимальной властью, а еще помогут сплотить элиту, показав, что Совет Федерации и Госдума не "никчемные органы". По крайней мере так считают политологи.

Что означают эти поправки? Какие в них есть противоречия? И к чему всё это может привести?

Какие поправки планируется внести?

требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов будут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат конституции.

у глав субъектов Федерации, членов Совета Федерации и Госдумы, премьер-министра, его заместителей, федеральных министров и ряда других чиновников высокого ранга не должно быть иностранного гражданства или вида на жительство.

к участию в президентской гонке могут быть допущены только граждане, которые прожили в России не менее 25 лет и у которых никогда не было иностранного гражданства или вида на жительство.

минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

регулярная индексация пенсий.

закрепление в Конституции статуса и роли Государственного совета.

Госдума должна получить право утверждать кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров.

у Совета Федерации будет право по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов.

Что означают эти поправки?

"Видно, что значительно усиливается роль парламента и особенно его верхней палаты и что роль президента явно меняется и становится менее существенной. И хотя Путин сказал, что Россия не может превратиться в парламентскую республику, а должна оставаться сильной президентской, все равно видно, что полномочия президента частично перераспределены в пользу парламента", - говорит независимый политолог Мария Липман.

По ее мнению, хотя вопрос о внесении изменений в конституцию должен решаться на референдуме, нет никаких сомнений в том, что поправки будут приняты, поскольку власти развернут масштабную информационную кампанию.

"В России формально существует вся демократическая система со всеми издержками и противовесами, но фактическое функционирование российской политики таково, что невозможно, чтобы выборы или референдумы имели результаты, которые не соответствуют ожиданиям верховной власти", - убеждена Липман.

Еще один политолог, профессор Высшей школы экономики Юлий Нисневич относится к идее проведения народного голосования очень скептически: "Тут ведь вопрос в том, что референдум – это такое мероприятие, на котором граждане высказывают свою позицию. И я вам задаю вопрос: а граждане могут понимать ситуацию по тем положениям, которые Путин предложил вынести на референдум? Это просто некорректное явление. 90% граждан просто не поймет, о чем идет речь".

В качестве одного из примеров Нисневич приводит предложение о закреплении в конституции статуса и роли Государственного совета: "Половина экспертов не знает, что такое Госсовет".

Какие противоречия содержатся в предложениях Путина?

"Если говорить обобщенно, то никаких перемен не предвидится. Вот, к примеру, поправка о том, что Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра и всех министров... Но президент сам сказал, что определение политики все равно за ним, и если ему не понравится деятельность правительства, он его отправит в отставку", - говорит доктор юридических наук, эксперт по конституционному праву Михаил Краснов.

С ним согласен Юлий Нисневич: он также убежден в том, что в случае принятия поправок ничего кардинальным образом не изменится. По словам политолога, поправка, согласно которой Госдума получит право утверждать кандидатуру премьера и его заместителя, - это отход от конституционного построения системы власти, поскольку такая норма свойственна парламентским, а не президентско-парламентским республикам, к которым относится Россия.

Нисневич также обращает внимание на "социальные" поправки (например, о том, что зарплата должна быть не ниже прожиточного минимума и что регулярно должна производиться индексация пенсий). "Экономисты, когда начнут это разбирать, схватятся за голову, потому что это экономические механизмы, закреплять их в конституции очень опасно, потому что экономика должна иметь гибкий регулятор".

На еще одно противоречие обращает внимание Михаил Краснов: Путин заявил о том, что основной закон должен закреплять и защищать независимость судей, и в то же время предложил, чтобы в конституции были прописаны полномочия Совета Федерации по представлению главы государства отрешать от должности судей Конституционного и Верховного Судов. "Это еще большая зависимость", - говорит Краснов.

Эксперт также задается вопросом о том, в каком формате эти поправки будут вынесены на референдум.

"Тут есть вещи, совершенно неинтересные гражданам, например, формирование правительства или примат национального права над международным, а есть очень вкусные "конфетки" в виде социальных вопросов. Естественно, если на референдум все эти поправки будут вынесены в виде пакета, то люди проголосуют за все эти поправки".

Зачем нужны поправки?

"Это в реальности ничего не меняет, но в то же время консолидирует элиту. Это дает понять, что Госдума и Совет Федерации – не никчемные органы, а органы, от которых что-то зависит. Я думаю, это адресовано элите для большей лояльности", - считает Краснов.

Мария Липман убеждена, что "вся предложенная конфигурация перераспределения полномочий призвана в конечном итоге закрепить роль Путина как самого главного политика, как политика, облеченного максимальной властью".

Однако пока непонятно, в какой именно форме это будет сделано и какую именно должность Путин рассматривает для себя лично после 2024 года. При этом Липман добавляет, что сейчас Путин является абсолютно безальтернативной фигурой в российской политике.

"Путин должен оставаться главным лицом в стране, даже не занимая должности президента. То, что это потребует какого-то перераспределения в высших эшелонах власти, – это было понятно и раньше".

Что делать с нормой о верховенстве международных законов над конституцией?

Согласно конституции, "общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора".

Этот пункт входит в первую главу основного закона, и для его пересмотра необходима особая процедура.

"Я не очень понимаю, как это можно изменить, не созывая Конституционное собрание. Эта норма находится в первой главе, что требует не просто закона о поправках, а созыва Конституционного собрания, которое либо само принимает решение, либо выносит его на референдум. Но об этом [о Конституционном собрании] в послании ничего не говорится. Просто созвать референдум в данном случае нельзя", - отмечает Краснов.

Мария Липман считает, что де-факто это положение основного закона и так не действует. "Все равно положения Конституции оказываются важнее, чем те международные обязательства, которые России на себя брала".

"Путин уже многократно подчеркивал важность суверенитета, который в его представлении означает, что никто не вправе ограничивать интересы России и ее действия, которые она считает нужными. Это проявляется и во внешней политике: неодобрение, возмущение и даже санкции не меняют российскую внешнюю политику".

По словам Липман, в соответствии с решениями ЕСПЧ, к примеру, Россия выплачивает компенсации, но на требования Европейского суда поменять законы Москва отвечает отказом. "Что бы там ни говорили наднациональные органы, в которых РФ состоит, тем не менее их решения или их требования Россия не выполняет".

Юлий Нисневич же считает, что предложенные Путиным нормы уже де-юре действуют на территории России: "У нас конституция признана высшим нормативным документом. В конституции говорится, что нормы международного права и договоры Российской Федерации выше национальных законов. Но не конституции. В конституции записано, что она является высшим правовым документом России".

Зачем нужен референдум?

"Я думаю, это красивый жест. Власти как бы говорят: "Да, граждане, мы хотим изменить Конституцию, но мы не хотим делать это за вашей спиной", - считает Нисневич.

Мария Липман также убеждена в том, что, хотя поправки к конституции мог бы принять парламент (за исключением поправки, которая касается верховенства конституции над международными нормами), Путин предлагает провести референдум, чтобы придать этому процессу большую легитимность.