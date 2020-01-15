Путин предложил изменить конституцию

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию РФ, в следствие которых роль парламента в жизни страны может возрасти. Так, по заявлению главы государства, Госдума должна получить право утверждать кандидатуры премьер-министра и членов кабмина. Сейчас их назначает сам президент. Решение об изменениях будет принято по итогам референдума.

"Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации, а затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров", - заявил Путин.

О внешней политике президент говорил мало, но отметил, что обороноспособность страны обеспечена "на десятилетия вперед": "Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом, всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Мы никого не догоняем. Наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия".

"Борьба с бедностью, повышение рождаемости - практически все послание Владимира Путина было посвящено внутрироссийским проблемам и задачам. И сейчас очевидно, что страну ждут дебаты по поправкам в конституцию и референдум, который определит, каким будет главный закон России", - передает из Москвы корреспондент Euronews Галина Полонская.