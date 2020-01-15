Госдума рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера

Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину возглавить российское правительство. Тот согласился. Госдума рассмотрит его кандидатуру в четверг.

Ранее кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым ушел в отставку после того, как в ходе послания Федеральному собранию президент заявил о намерении изменить Конституцию, в частности расширить полномочия парламента при назначении премьера и членов правительства.

"Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти", - отметил Медведев.

"Я, со своей стороны, тоже хочу поблагодарить вас за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все получилось, но все никогда не получается в полном объеме", - заявил президент.

Дмитрий Медведев вступил в должность премьер-министра в 2012 году. До того он в течение четырех лет занимал пост президента России вплоть до переизбрания Владимира Путина на третий срок. Теперь глава государства предложил ему заняться темами обороноспособности на должности зампредседателя Совета безопасности.