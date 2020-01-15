Это архивное видео было опубликовано на сайте Kremlin.ru и за несколько часов разлетелось по всему миру: во время одного из саммитов 11 лет назад нынешний российский и тогдашний американский лидеры, забыв о своих обязанностях, пустились в пляс под русскую народную "Барыню".
Тогда присутствующие сумели оценить чувство ритма обоих президентов и их умение веселиться.
Сегодня к немногим приглашенным присоединилась и глобальная сетевая аудитория.
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