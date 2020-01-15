Сотрудники бюро французской судебно-медицинской экспертизы устроили необычную акцию протеста в центре Парижа. Они воссоздали на небольшой площади место кровавого преступления, разбросав искусственные части человеческих тел. При этом все они были одеты в профессиональные белые костюмы, забрызганные кровью, и синие медицинские перчатки. Таким образом медэксперты попытались напомнить, что их работа гораздо ближе к вооруженной полиции, чем офицеров, находящихся на рабочих местах в офисах и занимающихся бумажной работой.
Другие No Comment
В Берлине протестуют фермеры
Активность вулкана Тааль не прекращается
Полицейская академия в Каире
Путин и Буш: танцуют все!
Ураган на юго-востоке США
"Неделя гнева": акции протеста в Ливане
Снежный шторм в Исландии
Перуанские чиновники убирают мусор на озере Титикака
Извержение вулкана Таал
Фестиваль «Неделя тату» проходит в Бразилии
Китай: фестиваль фонарей в Дэяне
В Средиземном море спасли мигрантов
Слоны на фестивале в Шри-Ланке
Самый счастливый человек года в Японии