Сотрудники бюро французской судебно-медицинской экспертизы устроили необычную акцию протеста в центре Парижа. Они воссоздали на небольшой площади место кровавого преступления, разбросав искусственные части человеческих тел. При этом все они были одеты в профессиональные белые костюмы, забрызганные кровью, и синие медицинские перчатки. Таким образом медэксперты попытались напомнить, что их работа гораздо ближе к вооруженной полиции, чем офицеров, находящихся на рабочих местах в офисах и занимающихся бумажной работой.