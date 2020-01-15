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Курсанты полиции тренируются в столице Египта Каире. Национальная полиция страны входит в состав Министерства внутренних дел. Почти все офицеры полиции являются выпускниками академии в Каире. Для этого они проходят четырехлетнюю программу обучения. Сразу после завершения программы им присваивается звание старшего лейтенанта. Некоторых отправляют учиться в другие страны либо в военную школу Al-Sa'ka.

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