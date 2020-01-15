Мощный удар по мафии на Сицилии

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) в ходе масштабной спецоперации в сицилийском городе Мессина и его окрестностях задержали по меньшей мере 94 человека, подозреваемых в связях с мафией, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков, а также в присвоении средств из сельскохозяйственных субсидий Евросоюза, предназначенных для местных фермеров. Как сообщили итальянские СМИ, речь идет о сицилийских мафиозных кланах Батанези и Торторичи. Среди арестованных - главы этих двух мафиозных групп, нотариусы, предприниматели и государственные служащие, ответственные за доступ к европейским фондам, а также мэр города.

Федерико Кафьеро де Рахо, национальный прокурор по борьбе с мафией: "Расследование не только ослабляет два мощных клана, как сказал прокурор Мессины, но и затрагивает криминальную систему, систему мошенничества на национальном и региональном уровне".

В ходе расследования правоохранители выявили мошенническую схему, которая позволила злоумышленникам с 2010 года получить обманным путем средства на сельскохозяйственную поддержку из фондов ЕС более чем на 10 миллионов евро. Следователи изъяли имущество и арестовали счета около 150 сельхозкомпаний. Всего под следствие попали 194 человека.