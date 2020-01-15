Иранцы не боятся новых санкций США

После того, как в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, Иран нанёс ракетный удар по двум американским военным базам, министерство финансов США внесло в санкционный список 8 иранских должностных лиц и 20 алюминиевых, сталелитейных и медеплавильных компаний.

Эти санкции стали частью кампании максимального давления на Иран, объявленной Вашингтоном в мае 2018 г. Официально санкции направлены против правительства Ирана, но простые иранцы считают, что направлены они против них:

– Мы уже долго живём под санкциями. Когда-то я делала банковские переводы своим детям, проживающим за границей. Теперь при обмене валют с нас дерут и здесь, и там. И это результат санкций.

– За последние два года экономическое давление на нашу страну усилилось. Они хотят, чтобы мы сдались, и поэтому усиливает экономическое давление.

С помощью санкций США рассчитывали заставить Иран пойти на уступки. Но по мнению специалиста по фондовому рынку Мостафы Омида Гаэми, эта цель достигнута не была:

«Санкции в последнее время выглядят слепыми. Некоторые предприятия, которые уже вносили в санкционные списки, снова объявляются под санкциями. Маловероятно, что они добьются чего-то нового этими санкциями».

Экономист Саид Лейлаз считает, что Вашингтон стремится подорвать иранскую металлургическую промышленность:

«Я понимаю, почему американцы избрали своей целью металлургическую отрасль Ирана. Потому что за последние 20 месяцев в ней наблюдался рост производства, в первую очередь за счёт роста экспорта. Это позволило создать новые рабочие места. Поэтому неудивительно, что американцы хотят взять под контроль эту отрасль с помощью кампании максимального давления. Если Иран будет полагаться только на торговлю со своими соседями, санкции будут неэффективны. Или точнее – их эффект будет ограничен».

Иран живёт по американскими санкциями уже не первый год и экономика Ирана научилась адаптироваться к внешним шокам, считает собственный корреспондент Euronews в Иране Хамид-Реза Хома-Юнифар:

«Иранцы считают, что максимальный вред трамповский пакет санкций уже нанёс в 2018 г. и новые санкционные меры Вашингтона вряд ли заметно изменят ситуацию и как-то значительно отразятся на их жизни».