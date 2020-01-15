Новый этап импичмента начинается в верхней палате Конгресса США

В среду законодатели-демократы из двух комитетов - юридического и по разведке - нижней палаты Конгресса США намерены отправить в Сенат обвинительное заключение в отношении Трампа и, как сообщается, "новые документы", которые потребуются в рамках судебной процедуры, завершающей процесс импичмента.

ТАСС указывает, что там имеется и корреспонденция Льва Парнаса, который, как предполагают конгрессмены, выполнял на Украине поручения Рудольфа Джулиани. Переписка была получена от самого Парнаса.

Спикер нижней палаты заявила, что "президент обязан" отвечать перед перед законом.

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси отправляет документы по импичменту в Сенат США AP Photo, all rights reserved

Спикер сената ответил Пелоси, что дата начала судебного разбирательства назначена на 21-ое января и предупредил, что действия оппонентов Трампа могут ударить по ним самим.

Вот что сообщил прессе лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Митч Макконнел: "Я полагаю, что мы будем вызывать и свидетелей, как это и предусмотрено судебной процедурой. Другое дело, что обе стороны захотят пригласить тех свидетелей, которые будут подтверждать нужную им точку зрения".

Я не могу представить себе ситуацию, когда для дачи показаний будут вызваны лишь те, кто устраивает исключительно наших коллег из Демократической партии Митч Макконнелл спикер Сената США

Лидер республиканского большинства в Сенате США Макконнелл предупреждает своих политических оппонентов, что судебный процесс над президентом пройдет строго по процедуре AP Photo/J. Scott Applewhite. Сopyright 2020 The Associated Press. All rights reserved J. Scott Applewhite

Как отмечается, сенаторы-республиканцы в ходе слушаний могут потребовать вызвать по повестке и того, пока не названного, сотрудника спецслужб, сообщение которого прессе о возможном превышении Трампом своих полномочий в разговоре с президентом Зеленским и привело к импичменту лидера США в палате представителей.