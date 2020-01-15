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Германия

Тюлений детский дом на Гельголанде

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 Юрий Смирнов
Тюлений детский дом на Гельголанде
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Euronews
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В начале года побережье немецкого острова Гельголанд, омываемого водами Северного моря, превращается в родильный дом для длинномордых тюленей. Покрытые светлым пушистым мехом новорожденные детёныши питаются жирным материнским молоком и за первые две недели своей жизни набирают вес в 50 кг.

Понаблюдать за процессом вскармливания тюленят на скалистый остров приезжают многочисленные туристы.

«Мне нравится смотреть на них по телевизору, – говорит туристка Карен. – Но здесь на много интереснее».

Для того, чтобы туристы не беспокоили животных, местные власти проложили специальные дорожки в дюнах. Любители природы должны держаться от тюленей на расстоянии не меньше 30 метров. Несмотря на безобидный вид, серые тюлени это самые крупные хищники на территории Германии. Взрослые самки весят 150 кг, а самцы – 300. Самка нападёт на любого чужака, приблизившегося к её отпрыску. А привыкшие к людям тюлени, приближаются летом к пловцам и могут их покусать.

«Иногда туристы не соблюдают дистанцию и подходят слишком близко, - жалуется егерь Уте Пауш. – Это имеет негативные последствия, тюлени привыкают к людям».

В этом году, по данным датской Ассоциации сохранения природы, на Гельголанде родились около 513 тюленят, больше, чем в предыдущие годы. Длинномордые тюлени вернулись на побережье Германии совсем недавно. В XX в. они здесь были практически полностью истреблены охотниками.

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