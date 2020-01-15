Жители Эгейских островов возмущены ситуацией с мигрантами

На Северных Эгейских островах продолжаются протесты местных жителей против тяжёлой ситуации, сложившейся из-за наплыва мигрантов, и бездействия правительства.

По официальным данным, на острове Хиос в настоящее время проживают 6000 нелегальных мигрантов, в то время как для них предусмотрены бюджетом только 1318 мест. На Лесбосе ситуация еще более тяжёлая: более 21 тысячи мигрантов при наличии 4670 мест для проживания. На Самосе – более 7500 мигрантов и 1000 бюджетных мест для их размещения.

Возмущение граждан поддерживают органы местного самоуправления островов Лесбос, Самос и Хиос, которые объявили о проведении 22 января забастовки. На пятницу на этих островах назначены манифестации протеста.

«В среду в 12 часов пройдут митинги в городах Митилини, Хиос и Вати на Самосе. После чего местные депутаты отправятся в Афины, чтобы доставить резолюции митингов министрам и, возможно, премьер-министру. Адвокатская палата собирается подать иски в связи с инцидентами и проявленной халатностью. До сих пор государственная власть относилась к происходящему с полным пренебрежением», – рассказал Euronews перифериарх (губернатор) Северных Эгейских островов Костас Мудзурис.

Больше всего, по словам главы города Самос Георгиоса Станцоса, жителей возмущает связанный с мигрантами разгул преступности и равнодушие к проблеме со стороны Евросоюза:

«У нас происходят грабежи и в городах, и в сельской местности. Европейские власти должны защищать наши интересы, а не прохлаждаться в креслах и в гостиных, оставляя нас и греческое правительство один на один с этой проблемой».

Нотис Митаракис, депутат греческого парламента от Хиоса и министр труда, признал, что существующая инфраструктура на островах не позволяет реализовывать недавно принятый закон об убежище.