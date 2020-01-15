Католикос-Патриарх Грузии крестит и повышает рождаемость

Крик и плач в кафедральном соборе Пресвятой Троицы в Тбилиси. Католикос-Патриарх Грузии Илия II провёл массовое крещение 521 ребенка.

Эта церемония уже 62-я по счету. Цель 87-летнего священнослужителя - повысить рождаемость в стране.

"Грузия - древнее государство, но его население невелико. У нас серьезные демографические проблемы. Слишком много абортов. Примерно десять лет назад патриарх решил крестить третьих и последующих детей в семьях. Сегодня у него свыше 40 тысяч крестников", - говорит архимандрит Иоанн Мчедлишвили.

Согласно официальной статистике, именно после объявления о решении патриарха в Грузии, где проживают примерно 3 млн 700 тысяч человек, был зафиксирован скачок рождаемости: в 2008 году на свет появились 56,5 тысяч малышей - на 7 тысяч больше, чем годом ранее.

Церковь традиционно лидирует в рейтингах доверия к институтам. Положительно ее деятельность оценивают 87% граждан.