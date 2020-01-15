В царстве белых медведей

Снежные дюны арктических островов Норвегии привлекают всё больше туристов, истосковавшихся по первозданной красоте природы. Главный остров архипелага Шпицберген, который норвежцы называют Свальбард - настоящее царство белых медведей, которых здесь больше, чем людей: 3000 белоснежных хищников против 2400 постоянных жителей. Но это соотношение в последнее время перевешивает в сторону человека за счёт туризма, и это вызывает озабоченность норвежских властей.

Торбйорн Рое Исаксен, министр торговли и промышленности Норвегии:

"Конечно, мы хотим, чтобы люди посещали Свальбард, чтобы туристы могли сюда приезжать. Но мы не ставим перед собой цели привлечь как можно большее число туристов. Мы ставим на устойчивый туризм".

Местные опытные гиды особенно обеспокоены тем, что приезжие хотят исследовать Шпицберген, имея при этом очень мало знаний о природе в целом и об Арктике в частности.

Эрленд Маро, гид:

"Здесь случается много происшествий, зачастую просто на волоске от несчастных случаев, из-за того, что люди не привычны к нашим природным условиям, и это становится большой проблемой для нас".

Из более чем 150 поездок на Шпицберген в прошлом году организованных туристических было только 35. Но и многие гиды, которые берутся сопровождать туристов, не имеют достаточных знаний о местной окружающей среде, не умеют говорить по-норвежски.

Власти Норвегии намерены ввести более строгие правила: среди рассматриваемых предложений - лицензии для гидов, для получения которых нужно будет соответствовать определённым критериям.