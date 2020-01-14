США выдворяют 21 военного курсанта из Саудовской Аравии

Власти США приняли решение о выдворении из страны 21 военнослужащего Саудовской Аравии, все они проходили переподготовку на армейской базе во Флориде.

В декабре там произошла перестрелка, огонь открыл подданный аравийского королевства. Три человека погибли, не менее восьмерых были ранены, сам нападавший был застрелен.

После инцидента была проведена всесторонняя проверка всех саудовских военнослужащих. У высылаемых обнаружились материалы антиамериканского или проджихадистского содержания.

Об обстоятельствах, приведших к принятию такого решения, сообщил министр юстиции США Уильям Барр.

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Собранные доказательства свидетельствуют, что стрелок действовал под влиянием идей джихадизма. Мы выяснили, что 11 сентября он разместил в социальных сетях сообщение, что начался "последний отсчет". Уильям Барр министр юстиции США

"Собранные доказательства свидетельствуют, что стрелок действовал под влиянием идей джихадизма. Мы выяснили, что 11 сентября он разместил в социальных сетях сообщение, что начался "последний отсчет".

Барр также заявил, что правоохранители обращались в корпорацию Apple с просьбой помочь расшифровать данные, хранившиеся на поврежденном айфоне стрелка.

21-летний Мухаммед аш-Шамрани приехал в США, чтобы овладеть навыками летного мастерства под руководством американских инструкторов. Всего на флоридской базе проходили подготовку около 850 военных курсантов из Саудовской Аравии.