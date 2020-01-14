Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицейскими

Спецкор "Медузы" Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Об этом журналисту сообщил следователь СК. 20 января Голунов должен прийти на допрос.

Днем ранее журналист опубликовал на своей странице в Facebook уведомление из Следственного комитета, в котором сообщалось о возбуждении уголовного дела против сотрудников МВД. Документ датирован 18 декабря. На следующий день во время пресс-конференции президент России Владимир Путин сообщил, что против правоохранителей возбуждено уголовное дело.

Голунов был задержан в Москве 6 июня. Его подозревали в попытке сбыта наркотиков в крупном размере: при обыске у журналиста обнаружили мефедрон. Эта статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.

Менее чем через неделю после широкой общественной кампании уголовное дело было прекращено.