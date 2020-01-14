Во Франции слушается дело о священнике-педофиле

В Лионе начались судебные слушания по громкому делу о педофилии в стенах католической церкви. Главный обвиняемый по делу - отец Прейна. Сегодня ему 74, но события, непосредственным участником которых он являлся, пришлись на 1970-80-е годы прошлого века.

Тогда он был священником в одном из приходов в пригороде Лиона, при этом он много времени уделял молодежи, а каждое лето проводил с детьми в католическом лагере для скаутов. Лишь спустя несколько десятилетий вскрылась страшная тайна - отец Прейна был педофилом. Запуганные им дети выросли и подали в суд. Оказалось, что от действий священника пострадали десятки несовершеннолетних.

В ответ на обвинения отец Прейна заявил, что для него "это была игра, однако теперь он раскаивается", поскольку не имел представления, что это нанесло неизлечимую рану детям. Именно такими словами он отреагировал на свидетельство одного из истцов Франсуа Дево. Дево был первым, кто в 2015 году во всеуслышание рассказал о пережитых им в детстве домогательствах со стороны священника. А позже к нему стали приходить и другие люди, которые делились схожими историями.

Примечательно, что все пострадавшие обвиняют не только священника, но и церковных иерархов, которые якобы знали о сомнительных склонностях отца Прейна, но так ничего и не сделали, чтобы оградить от него детей. Поэтому данный процесс имеет важное значение и для католической церкви, которая в последние годы все чаще вынуждена сталкиваться с подобными обвинениями не только во Франции, но и по всему миру.