Обет безбрачия: разногласий нет

Бывший папа римский Бенедикт XVI попросил не указывать своё имя как одного из авторов книги, отстаивающей обет безбрачия для священников. Сообщается, что он принял такое решение, поскольку не хотел, чтобы создалось впечатление, что он не разделяет точку зрения на этот вопрос нынешнего понтифика Франциска.

– Важно помнить, что в действительности речь не идёт о несогласии с папой Франциском? – говорит Дебора Любов, аналитик NBC. – И Ватикан в своём заявлении, сделанном их главным редактором и представителем, указал на преемственность между тем, что говорил папа Франциск по этому вопросу – даже ещё тогда, когда он был архиепископом Буэн-Айреса, и тем, что сейчас говорит папа Бенедикт.

Публикация книги «Из глубины наших сердец», написанной двумя церковными иерархами, трактовалась рядом наблюдателей как обращение к папе Франциску не менять сложившиеся каноны.

Три года назад понтифик заявил, что допускает возможность рукоположения – с рядом ограничений и оговорок – и для женатых мужчин. Эти слова вызвали полемику в церковной среде.