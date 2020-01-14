Переговоры по урегулированию в Ливии окончились ничем

Прошедшие в Москве переговоры по урегулированию ситуации в Ливии завершились безрезультатно. При посредничестве России и Турции была предпринята попытка помирить враждующие стороны. Однако лидер повстанческой Ливийской национальной армии Халифа Хафтар покинул Москву, так и не подписав соглашения о прекращении огня.

По одним данным, он взял двое суток, чтобы обсудить документ с лидерами поддерживающих его ливийских племен, по другим - Хафтар начал стягивать силы для решающего наступления на Триполи.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Хафтара "путчистом" и предостерег его от нападения на ливийскую столицу, пообещав "преподнести заслуженный урок". "Сначала он обещал подписать соглашение о перемирии, однако убежал, так и не сделав этого. Если Хафтар не прекратит атаки на наших братьев в Ливии, то мы преподадим ему заслуженный урок", - сказал Эрдоган.

Тем временем Москва заверила, что продолжит усилия для урегулирования в Ливии. Вот, что заявил Сергей Лавров по итогам переговоров. "Все усилия, которые сейчас предпринимают и европейцы, в том числе немцы, французы, итальянцы, усилия, которые предпринимают соседи Ливии - Алжир, Египет, а также ОАЭ, Турция, Катар, РФ, мы хотим сложить воедино,чтобы все действовали в одном направлении и побуждали все ливийские стороны договариваться, а не продолжать выяснять отношения силовым путем", - сказал он.

Вместе с тем Лавров напомнил, что нынешняя ситуация в Ливии - это результат военной кампании стран НАТО 2011 года. С тех пор страна раскололась на два враждующих лагеря с центрами в Триполи с правительством, которое признает международное сообщество, и Тобруке, откуда и начал наступление Халифа Хафтар.

В апреле 2019 года он объявил о начале операции по "освобождению Триполи от террористов". В результате боестолкновений погибли сотни человек, несколько тысяч получили ранения.